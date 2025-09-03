'ಕೆಜಿಎಫ್'ಗೂ ಮುಂಚೆ ಯಶ್ 'ಕಲೈವಾಣಿ'ಆಗಿದ್ರು.. ಹೀಗಂತ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ಯಾಕೆ?
ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಯಶ್, ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ 'ಕಳ್ಳನಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ?
Image Credit : our own
ಕೆಜಿಎಫ್ ನಟ ಯಶ್ ಕಳ್ಳನಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಖತ್ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಸಿನಿಮಾ 2022 ರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಯಶ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು.
Image Credit : moviebuff
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್
ಯಶ್ ಈಗ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'. ಇನ್ನೊಂದು 'ರಾಮಾಯಣ'. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : moviebuff
ಕಳ್ಳನಿ ರಿಮೇಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯಶ್
ಕೆಜಿಎಫ್ ಮೊದಲು ಯಶ್ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳ ರಿಮೇಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಕಳ್ಳನಿ' ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್ 'ಕಿರಾತಕ'ದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ 2011 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
Image Credit : moviebuff
ಕಳ್ಳನಿ ಯಶ್ ಫೋಟೋಗಳು
'ಕಿರಾತಕ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆ ಓವಿಯಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
