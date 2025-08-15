- Home
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಹೀರೋ ಆಗೋ ಮೊದಲು ತಾರಕ್ ನಟಿಸಿದ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಯಾವುದು?
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್
ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್. ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸತತ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ತಾರಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಾರಕ್ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ
ಎನ್ಟಿಆರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಕುಗ್ಗದೆ, ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗದೆ, ಅದರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿರುವ ಎನ್ಟಿಆರ್, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಟಿಸಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಯಾವುದು? ಆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಯಾವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಆಗ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದರು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ.
ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ತಾರಕ್
ಈಟಿವಿ ಈಗ 30 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ "ಭಕ್ತ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ" ಎಂಬ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಶಿವನ ಭಕ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಟನೆ ಆ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಪ್ರಸಾರವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಲುಕ್ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಲುಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ನೃತ್ಯ, ನಟನೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿದರು. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಚಿಪುಡಿ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಿತರು. ಓದುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ 1997ರಲ್ಲಿ ಗುಣಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಬಾಲರಾಮಾಯಣಂ" ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಟನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿತು. ನಂತರ ತಾತ ನಂದಮೂರಿ ತಾರಕ ರಾಮರಾವ್, ಬಾಬಾಯಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗೆ "ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ" ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಲೇ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
Jr. NTR as ‘Bhakta Markandeya’ which is a TV Serial Telecasted In ETV
Though He Has Family Support In Movies...But He Chose To Come Up By His Own Path 💯💗@tarak9999 #KomaramBheeemNTR #NTR#Celebrating20YearsOfNTR pic.twitter.com/LKdENBlODM
— NTR - KING OF MASS (@KingJrNTR) August 19, 2020
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೀರೋ ಎಂಟ್ರಿ
ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ, ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 2000ದಲ್ಲಿ "ನಿನ್ನೂ ಚೂಡಾಲನಿ" ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಆದ ತಾರಕ್, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆದರು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಮೊದಲ ಹಿಟ್ ಪಡೆದ ಎನ್ಟಿಆರ್, ನಂತರ ಆದಿ, ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಮಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ತಮಗಾಗಿಯೇ ಮಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂದಮೂರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ನಿರೂಪಕರಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆದ ಮೇಲೂ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರು. ಟಿವಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಸ್ಟಾರ್ ಮಾ ವಾಹಿನಿಯ "ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು" ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ಗೆ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನ್ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಜೆಮಿನಿ ಟಿವಿಯ "ಮೀಲೋ ಯೇವರು ಕೋಟೀಶ್ವರುಡು" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿರೂಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿ, ಟಿವಿ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿತ್ತು. ಈಗ ಗಮನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲಿದೆ.
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ "ವಾರ್ 2" ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಿತು. ಈಗ ತಾರಕ್, ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ಎನ್ಟಿಆರ್, ದೇವರ 2 ಸೆಟ್ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.