- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ ಧನುಷ್-ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್; ಗೆಲ್ತಾರಾ ಈ ತಮಿಳು-ತೆಲುಗು ಹೀರೋಸ್?
ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ ಧನುಷ್-ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್; ಗೆಲ್ತಾರಾ ಈ ತಮಿಳು-ತೆಲುಗು ಹೀರೋಸ್?
ಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮುಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಧನುಷ್ ನಟನೆಯ ಕುಬೇರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಪುಷ್ಪ 2 ಸೇರಿದಂತೆ ಆಸ್ಕರ್ ರೇಸ್ಗೆ ಇಳಿದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ಕರ್ ಅಂಗಳ ತಲುಪಿವೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
List of Movies in Oscar race
ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಶುರುವಾದರೂ, ಬೇರೆ ದೇಶದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಆಸ್ಕರ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳು-ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳು!
‘ಸ್ಲಮ್ಡಾಗ್ ಮಿಲಿಯನೇರ್’ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಆಸ್ಕರ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 'RRR' ಚಿತ್ರದ 'ನಾಟು ನಾಟು' ಹಾಡಿಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಆಸ್ಕರ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳು-ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳು!
ಆಸ್ಕರ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಐದು ಚಿತ್ರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 'ಪುಷ್ಪ 2' ಕೂಡ ಒಂದು. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಕರ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳು-ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳು!
ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಧನುಷ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ 'ಕುಬೇರ' ಚಿತ್ರವೂ ಆಸ್ಕರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮುಲಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಕೃತಿ ವೇಣಿ ನಟನೆಯ 'ಗಾಂಧಿ ತಾತ ಚೆಟ್ಟು' ಚಿತ್ರವೂ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಆಸ್ಕರ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳು-ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳು!
ಮಂಚು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕಣ್ಣಪ್ಪ' ಕೂಡ ಆಸ್ಕರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಂಚು ವಿಷ್ಣು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಕರ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳು-ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳು!
ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆದ 'ಸಂಕ್ರಾಂತಿಕಿ ವಸ್ತುನ್ನುಂ' ಚಿತ್ರವೂ ಆಸ್ಕರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 300 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ.