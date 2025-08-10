- Home
- Entertainment
- Cine World
- ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ? ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ, ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಶಾಕ್ ಕೊಡುವ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ? ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ, ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಶಾಕ್ ಕೊಡುವ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!
ರಜನಿಕಾಂತ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಮುಂತಾದ ದಿಗ್ಗಜರ ತಾರಾಗಣದ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರದ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಂದಿದೆ. ಥ್ರಿಲ್ ಕೊಡುವ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಯಂತೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
`ಕೂಲಿ` ಸಿನೆಮಾ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಸಿನಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ 'ಕೂಲಿ'. ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಮುಂತಾದವರ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಖಳನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ಗೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿ, ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಿನಿರಸಿಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
`ಕೂಲಿ` ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ `ಎ` ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಹಲವು ಕ್ರೇಜಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ `ಎ` ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ. ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಜನಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ `ಎ` ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
`ಕೂಲಿ` ಚಿತ್ರದ ವಿಮರ್ಶೆ
`ಕೂಲಿ`ಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್
`ಕೂಲಿ`ಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ?
ಉಮೈರ್ ಸಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 'ವಿಕ್ರಮ್ (ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್) ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರೈಲರ್ ಅನ್ನು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ 'ವಿಕ್ರಮ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಕಮಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇದು ಲೋಕೇಶ್ 'ಎಲ್ಸಿಯು'ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು 'ಎಲ್ಸಿಯು' ಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಲೋಕೇಶ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 400 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.