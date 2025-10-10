- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಊಟ ಹಾಕಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ; 100 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇವರೇನಾ?
ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಊಟ ಹಾಕಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ; 100 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇವರೇನಾ?
ಟಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ರವಿತೇಜ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುರಂತಹ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ, 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು? ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಮೊದಲ ಘಟನೆ ಯಾವುದು? ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಿದರು?
100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್. ಹೀರೋಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
ಹಿಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲು
ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೈಲಿಯೇ ವಿಭಿನ್ನ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ 'ಪೋಕಿರಿ' ಮತ್ತು ರವಿತೇಜಗೆ 'ಈಡಿಯಟ್' ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಸತತ ಹಿಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಸೋಲುಗಳನ್ನೂ ಕಂಡರು.
ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ
ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಕಲೂ ಆಗದಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್
ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಾಗಲೇ ಪುರಿ ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೆದ್ದರು. ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಜೊತೆಗಿನ 'ಇಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಂಕರ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದರು.
ಜಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ
ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ.ವಿ. ವಿನಾಯಕ್, ಪುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ಜಗನ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. 100 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾದರೂ ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.