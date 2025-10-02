- Home
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫರಾ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲೇ ಅವರು ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ವರೆಗೆ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಈ ಅಂತರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಮುನಿಸಿದೆ
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು 2 ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಫರಾ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ದೀಪಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫರಾ ಖಾನ್ ಅಲ್ಲದೆ ದೀಪಿಕಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಮುನಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ದೀಪಿಕಾ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಂಗನಾ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದೀಪಿಕಾ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗ್ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ
'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಭಾಗದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಗ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಒಬ್ಬರ ಮುಖ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ
'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಾಗಿನಿಂದ, ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಒಬ್ಬರ ಮುಖ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ರಣಬೀರ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ.
ಅಂದಿನಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ
ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಒಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಊಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ಫಾಲೋ
ಫರಾ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಯ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಶಿಫ್ಟ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ದೀಪಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.