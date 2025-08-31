ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9: ನಾಗಾರ್ಜುನ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ಗಾಗಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಿಂಗ್ ನಾಗ್ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ.
ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್. ಈಗಾಗಲೇ 8 ಸೀಸನ್ಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿದಿವೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನಾಗಾರ್ಜುನರೇ ನಿರೂಪಕರು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ಶೋಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೀಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 9ನೇ ಸೀಸನ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಡಬಲ್ ಹೌಸ್ ಇರಲಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಶೋ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.
3ನೇ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ನಾಗಾರ್ಜುನರೇ ನಿರೂಪಕರು. 9ನೇ ಸೀಸನ್ಗೂ ಅವರೇ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. 9ನೇ ಸೀಸನ್ಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 8ನೇ ಸೀಸನ್ಗೆ 20 ಕೋಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ 30-35 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ.