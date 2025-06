Image Credit : social media

ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ರೇನ್ (The Art of Racing In The Rain)

"ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ರೇನ್" ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅವನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ನಾಯಿಯ ನಡುವಿನ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೆಣೆಯುವ ಕಥೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಹೌದು.