- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತಡೇ ಡ್ಯಾಡ್... ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನಗೆ ಎಮೋಷನಲ್ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಸೊಸೆ ಜೈನಬ್!
ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತಡೇ ಡ್ಯಾಡ್... ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನಗೆ ಎಮೋಷನಲ್ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಸೊಸೆ ಜೈನಬ್!
ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಅವರ 66ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ತಮ್ಮ 66ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ನಾಗಾರ್ಜುನ್ಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದಲೂ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬಂದವು. ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಕೂಲಿ' ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ಅವರ 'ಕುಬೇರ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ 100ನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ವರ್ಷ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೈನಬ್ ಅವರ ಮದುವೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.
ಅಖಿಲ್ ಪತ್ನಿ ಜೈನಬ್ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ ಜುಲ್ಫಿ ಅವರ ಮಗಳು. ಜೈನಬ್ರಿಂದ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬಂದವು. ಜೈನಬ್ ತನ್ನ ಮಾವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈನಬ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. "ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡ್ಯಾಡ್.. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೀವು ನಿಜವಾದ ರಾಜ. ನಿಮ್ಮಂತಹ ತಂದೆ ಇರುವುದು ಅದೃಷ್ಟ" ಎಂದು ಜೈನಬ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನು ಮಾವ ಎಂದು ಕರೆಯದೆ ತಂದೆ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಸೊಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಜೈನಬ್ ಮಾಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನು ಜೈನಬ್ ತಂದೆಯಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.