ಒಂದು ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್, ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ರಾಣಿ. ಸೌತ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದ ನಟಿ. 1000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಇರೋ ಈ ನಟಿ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಖುಷಿ.
ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು, ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವೇ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಆಸಿನ್ ಒಬ್ಬರು. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದವರು. ಕೇವಲ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಆಸಿನ್, 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ. ಸೌತ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಮಿಂಚಿದವರು.
ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಆಸಿನ್, ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮೋಹಿನಿ ಆಟ್ಟಂ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಿತ ಆಸಿನ್, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು. 2001ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ. ನಂತರ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾದರು.
2003ರಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಒ ತಮಿಳ ಅಮ್ಮಾಯಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ನಟಿ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೇ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ವೆಂಕಟೇಶ್, ರವಿತೇಜ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಸೂರ್ಯ ಮುಂತಾದ ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಜಿನಿ, ದಶಾವತಾರಂ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದ ನಟಿ. ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ, 2016ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ. ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಆಸಿನ್, ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮ ಜೊತೆ ಆರಿನ್ ಎಂಬ ಮಗಳು ಇದ್ದಾಳೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಿನ್, ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಆಸಿನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ, ನಟಿಯಾಗಿಯೂ ಕ್ರಮಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಆಸಿನ್, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಸಿನ್ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.