- ನಟ ಶರ್ವಾನಂದ್ ದಂಪತಿ ಬೇರೆಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಟಾಲಿವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿವೋರ್ಸ್?
ಹೀರೋ ಶರ್ವಾನಂದ್ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಶರ್ವಾನಂದ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಕ್ಷಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸದ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಶರ್ವಾನಂದ್
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಶರ್ವಾನಂದ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಶರ್ವಾನಂದ್ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಶರ್ವಾನಂದ್ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ರಕ್ಷಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಶರ್ವಾನಂದ್ ದಂಪತಿ ಬೇರೆಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರಾ?
ಸಿನಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶರ್ವಾನಂದ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ದೂರವಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ
ಶರ್ವಾನಂದ್ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗಳು ಇಬ್ಬರ ಬಳಿಯೂ ಇರುತ್ತಾಳಂತೆ. ದಂಪತಿ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಡಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
2023ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ
ಶರ್ವಾನಂದ್ ದಂಪತಿ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಶರ್ವಾನಂದ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ನಟರಲ್ಲಿ ಶರ್ವಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.
ರಕ್ಷಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ರಕ್ಷಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ತಂದೆ ಮಧುಸೂದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರು. ಅವರು ದಿವಂಗತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬೊಜ್ಜಲ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಶರ್ವಾನಂದ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಮದುವೆ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರಂತಹ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.