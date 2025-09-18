ಅಮೇರಿಕಾದ ಹಿಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ಅದಾನಿ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಿನ್ ಚಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಭಾರತದ ಸೆಬಿ
ಅಮೇರಿಕಾದ ಹಿಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಿಸಿದ್ದ ಷೇರು ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ-ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿ (SEBI) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.
ಹಿಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸೆಬಿ ಟಕ್ಕರ್
ನವದೆಹಲಿ: ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ಪವರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೇರಿಕಾದ ಹಿಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊರಿಸಿದ್ದ ಷೇರು ದುರುಪಯೋಗ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ-ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟುಗಳ (Related Party Transactions) ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಮಂಡಳಿ (SEBI) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದೆ. 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಗಳು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಪುರಾವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದಂಡಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಿಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಅದಾನಿ ಪ್ರಕರಣ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು?
2023ರ ಜನವರಿ 24ರಂದು ಹಿಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (AEL), ಅದಾನಿ ಪವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (APL) ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ & ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ (APSEZ) ಕಂಪನಿಗಳು ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ ಟ್ರೇಡ್ಲಿಂಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MTPL) ಮತ್ತು ರೆಹ್ವಾರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (RIPL) ಎಂಬ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಳ್ಳ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿತು. ಹಿಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ನೇರ ವಹಿವಾಟಿನ ಬದಲಾಗಿ "ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು" ಬಳಸಿ ಸಂಬಂಧಿತ-ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವು. ಇದು SEBIಯ LODR (ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು) ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಬಿ ಶೋ-ಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ (SCN) ಹೊರಡಿಸಿತು ಮತ್ತು 2018-19ರಿಂದ 2022-23ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿತು.
ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣೆ
- ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದರು. ಅವರು ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಾದಗಳು:
- ತನಿಖೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ LODR ನಿಯಮಗಳು "ನೇರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ" ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದವು.
- ಪರೋಕ್ಷ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ-ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2021ರಲ್ಲಿ ತರಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2023ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ನೀಡಲಾಯಿತು.
- ಹೀಗಾಗಿ, ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸರಿಯಲ್ಲ.
- ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಿಜವಾದ ಸಾಲ-ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಮರೆಮಾಚುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ.
- ಸಾಲದ ಮೊತ್ತಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದವು, ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮೊತ್ತಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು.
ಸೆಬಿಯ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು
- ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಗಳ ವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಸೆಬಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಸದಸ್ಯ (WTM) ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ:
- “ರೂಪಕ್ಕಿಂತ ವಸ್ತು ಮುಖ್ಯ” ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ಆರೋಪಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಂಧಿತ-ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲ.
- ಆದ್ದರಿಂದ, LODR ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.
- ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭ್ಯಾಸ (PFUTP) ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ.
- ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯೂ ಇದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.
ಸೆಬಿ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ
“ಹಿಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಶೋ-ಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್, ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶನವಿಲ್ಲದೆ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತೀರ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹಿಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ಆರೋಪಗಳು ಕಾನೂನುಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಜಾಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.