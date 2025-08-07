ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 2400 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅದಾನಿ ಪವರ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಆ.7): ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿ (BSPGCL)ಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಬಿಹಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿ (NBPDCL) ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಬಿಹಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿ (SBPDCL)ಗೆ 2400 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 2274 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸಲು ಅದಾನಿ ಪವರ್ LoI ಅಂದರೆ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ಕಂಪನಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಿಹಾರದ ಭಾಗಲ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿರ್ಪೈಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ಅದಾನಿ ಪವರ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ಗೆ 6.075ರ ಅಂತಿಮ ಪೂರೈಕೆ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿ ಎನಿಸಿತ್ತು.
ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು 3*800 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸೂಪರ್ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಣಕಾಸು, ಸ್ವಂತ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (DBFOO) ಮಾದರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
ನೇಮಕಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 48 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮೊದಲ ಘಟಕವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದನ್ನು ನೇಮಕಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 60 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
"ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 2400 ಮೆ.ವ್ಯಾ. ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಿಡ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ಸುಮಾರು 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರವು ಮುಂದುವರಿದ, ಕಡಿಮೆ-ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸೂಪರ್ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅದಾನಿ ಪವರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಬಿ. ಖ್ಯಾಲಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಶಕ್ತಿ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಸ್ಥಾವರವು ಇಂಧನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರದಿಂದ 12 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರ ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ LoA ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ತರುವಾಯ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಒಪ್ಪಂದ (PSA) ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಅದಾನಿ ಪವರ್ (APL), ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಕ. ಕಂಪನಿಯು ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹನ್ನೆರಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ 18,110 ಮೆ.ವ್ಯಾ. ಸ್ಥಾಪಿತ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ 40 ಮೆ.ವ್ಯಾ. ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.