ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ಅವಕಾಶ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ?
- FB
- TW
- Linkdin
ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಡಿಮಾರ್ಟ್
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂವರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳತ್ತ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನೋಟ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಗೋದಾಮು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ತರಲು ಅವಕಾಶ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಜಾಗ ಬೇಕು. ಭೂಮಾಲೀಕರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬರಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
ಜಮೀನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಾಲೀಕರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ನೀಡಬಹುದು. ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಗೆ ಜಮೀನು ನೀಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ
ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೂ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಬಹುದು. ನೀವು ಉತ್ಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
ಉತ್ಪಾದಕರೊಂದಿಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದಕರೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ನಂಬಬೇಡಿ. ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಹೆಸರು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಂಚನೆ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೋಲುವ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. MRP ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ತಯಾರಕರಿಂದ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವುದರಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ.