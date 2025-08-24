ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳ ಮಾರಾಟ; ಇದು ಹಬ್ಬದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್!
ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ದಿನಸಿ, ಮನೆ ಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳು, ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ.
Image Credit : Google
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಹಬ್ಬದ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು
ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ, “ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ” ಎಂಬ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Image Credit : DmartIndia
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾರಾಟ
ದಿನಸಿ, ಮನೆ ಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳು, ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ "ಪ್ರತಿದಿನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ"ಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್. ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬುವ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿದೆ.
Image Credit : Dmart
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಫರ್ಗಳು
ಈ ತಿಂಗಳು 27 ರಂದು ಬರುವ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ.
Image Credit : Dmart India
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ
ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಜಿಮ್ ಜಾಮ್ ಪಾಪ್ಸ್ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ MRP ರೂ.120. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೂ.75 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾದರೂ, ಈಗ ರೂ.60 ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಿಟಾನಿಯಾ ಚೀಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ - ಅಸಲು ಬೆಲೆ ರೂ.460, ಈಗ ಕೇವಲ ರೂ.230. ಫ್ರೆಶ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ - MRP ರೂ.225, ಆದರೆ ರೂ.112 ಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Image Credit : Dmart
ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಕಿಲೋ ರೂ.365 ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ರೂ.182 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಫೋಲಾ ಮೀಲ್ ಮೇಕರ್ ರೂ.150 ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ರೂ.75 ಕ್ಕೂ, ಎಪಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಖರ್ಜೂರ (½ ಕಿಲೋ) ರೂ.199 ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ರೂ.99 ಕ್ಕೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
Image Credit : Instagram
ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು
ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, Sunfeast Dark Fantasy Bourbon ಬಿಸ್ಕತ್ತು (MRP ರೂ.180), ಈಗ ರೂ.83 ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಕುಕ್ಕರ್ಗಳ ಮೇಲೂ ರಿಯಾಯಿತಿ. Butterfly 5.5 ಲೀಟರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ - MRP ರೂ.4,851. ಈಗ ಕೇವಲ ರೂ.1,949 ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
Image Credit : Instagram
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಇಂದು
ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯ + ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಟಾಕ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಈ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ.
