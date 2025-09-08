ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'X'ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಐಡಿಯಾ!
Money Earning Tips: ಎಕ್ಸ್ (X) ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸಬೇಕಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಣ ಗಳಿಸೋ ಸುಲಭ ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್, ಹಣ ಖಚಿತ!
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸೋದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನೇಕರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಕ್ಸ್ (X) ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ Nikita Bier, ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೂಸರ್ಗಳು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸೋ ರಹಸ್ಯ ದಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದು!
ಮೀಮ್ಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆದಾಯ ಮರೆತುಬಿಡಿ!
ದೊಡ್ಡ ಹಣ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋರು "ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆದಾಯ" ಅಥವಾ "ಮೀಮ್ ಕಾಯಿನ್"ಗಳನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ Nikita Bier ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬದಲಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಡೈಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ!
ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಚಿಕ್ಕದಾದ, ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಐದು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಜನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಾರು ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ; ಕ್ರೆಟಾ ಸೇರಿ ವಾಹನ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ 2.4 ಲಕ್ಷ ರೂ ಕಡಿತ
ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆದಾಯ
ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಣತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಜಾಹೀರಾತು, ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. ನಿರಂತರತೆ ಮುಖ್ಯ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದೇ ಮೋದಿ ಮಾತು: ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ