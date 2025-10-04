ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 5 ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ: 2025ರ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಈ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸಿದರು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 5 ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸದಾ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿವೆ. 2025ರಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಲಿತರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಗುರಿ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಯಶಸ್ಸು. ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 5 ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಯಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ: 119.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಂಬರ್ 1
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 119.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್. ಮುಂಬೈ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ: ಓದು ಬಿಟ್ಟು, 220 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟಿದರು
ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ. 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ಇಂದು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಧನ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 220 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್.
ಸಾವಿತ್ರಿ ಜಿಂದಾಲ್: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ, ಕಾಲೇಜು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತದವರು
ಜಿಂದಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಜಿಂದಾಲ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ. ಅವರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಪತಿ ಓ.ಪಿ. ಜಿಂದಾಲ್ ನಿಧನದ ನಂತರ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 40 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವ್ ನಾಡರ್: ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದವರೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮಾದರಿ
HCL ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶಿವ್ ನಾಡರ್, ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಲದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡವರು. ಅವರು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಪಿಎಸ್ಜಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಇಂದು ಅವರ ಆಸ್ತಿ 31.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್. ಶಿವ್ ನಾಡರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಲೀಪ್ ಶಾಂಘ್ವಿ: ಔಷಧ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ
ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದಿಲೀಪ್ ಶಾಂಘ್ವಿ ತಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿವಿಯಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದವಿ ಪಡೆದು, ತಂದೆಯ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ಅವರ ಕಂಪನಿ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 24 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್.