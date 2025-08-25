ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ 45 ಪೈಸೆ ವಿಮೆಯ ಲಾಭಗಳು; ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ಷಣೆ
Indian Railways: ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇವಲ 45 ಪೈಸೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪಘಾತ, ಸಾವು-ನೋವುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, "ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆ?" ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. 45 ಪೈಸೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನೇಕರು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹಲವು ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಇದು "ಐಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ". ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ 45 ಪೈಸೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. "ಹೌದು" ಅಂದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ವಿಮೆ ವಿವರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಮೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಾಪಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತವಾದ್ರೆ, ಈ ವಿಮೆ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
45 ಪೈಸೆ ವಿಮೆಯ ಲಾಭಗಳು ಏನು?
- ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ಷಣೆ.
- ಸಾವು: ₹10 ಲಕ್ಷ
- ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ: ₹10 ಲಕ್ಷ
- ಭಾಗಶಃ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ: ₹7.5 ಲಕ್ಷ
- ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚು: ₹2 ಲಕ್ಷ
- ಶವ ಸಾಗಣೆ: ₹10,000
ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 333 ಕ್ಲೈಮ್ಗಳಿಗೆ ₹27.22 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
45 ಪೈಸೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನೇಕರು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಅಪಘಾತ, ಸಾವು-ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ.
ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗೋದು ವಿರಳ. ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ 45 ಪೈಸೆ ವಿಮೆಗೆ "ಹೌದು" ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೀಬೇಡಿ.