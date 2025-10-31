- Home
- Business
- Investment Plan: ಮದುವೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, 1.33 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ!
Investment Plan: ಮದುವೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, 1.33 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ!
Investment Plan For Married Couple: ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ತಲಾ ₹1.50 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ₹1.33 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪಿಪಿಎ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪಿಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇಬ್ಬರೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಲಾ 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಆ ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 12,500 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ 60 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. 7.1 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಸೇರಿದರೆ, ಈ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು 1.33 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಬಹುದು. ಅದೂ ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ.
ಪಿಪಿಎಫ್ ಹೂಡಿಕೆಯು 'ಇಇಇ' ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನದ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ (80 ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ), ಬಡ್ಡಿಯು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯೆಚುರಿಟಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಸಿಗುವ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ₹1.33 ಕೋಟಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೈಸೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯು 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮ್ಯುಚುರಿಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಮ್ಯೆಚುರಿಟಿ ಆಗುವವಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಫಾರ್ಮ್-ಎಚ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಧಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಪಿಪಿಎಫ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅಥವಾ ಹಣದ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.