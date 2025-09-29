ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಕೇತು, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭ
venus ketu yuti zodiac signs may be lucky ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಣಯ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಮದುವೆಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣ ಗಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೀರಿ. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆಳವಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಿರಬಹುದು. ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಹೊಂದುವಿರಿ.