- ಗುರು-ಬುಧ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ 3 ರಾಶಿಗೆ ವಾಹನ ಯೋಗ, ಕೆಲವರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಕಾರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ
guru budhan aspect vehicle yoga for 3 zodiacs free car ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು 4 ನೇ ಮನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 'ವಾಹನ ಯೋಗ' ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಮನೆಯಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ನೇ ಮನೆಯು ವಾಹನದ ಮನೆಯಾಗಿದೆ (ಕಾರು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ). ಗುರುವು 4 ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ (ಅಂದರೆ, ಗುರು 12 ನೇ, 10 ನೇ ಅಥವಾ 8 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ), ಮನೆ-ಮನೆ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬುಧ 4 ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ (ಬುಧ 1 ನೇ, 10 ನೇ ಅಥವಾ 7 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ), ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಹನ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ (ಉದಾ., ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಹನ). ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಅಂಶವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ (ಅಥವಾ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ), 'ಬುಧ-ಗುರು ಯೋಗ'ದಂತಹ ವಿಶೇಷ ರಚನೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಬುಧ-ಗುರು ಸಂಯೋಜನೆಯ ವಾಹನ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೋಸಾರ (ಸಂಕ್ರಮಣ) ಅಥವಾ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರಬಹುದು.
ಗುರು ಗ್ರಹವು 10 ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹವು 4 ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ವಾಹನ ಲಾಭ; ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ 2025. (ಜಾತಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು; ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕವನ್ನು ನೋಡಿ.)
ಬುಧ ಗ್ರಹವು 7ನೇ ಮನೆಯಿಂದ 4ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಗುರುವು ಒಂದು ಯೋಗ. ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿಆಸ್ತಿ ಲಾಭ. ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025. (ಜಾತಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು; ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕವನ್ನು ನೋಡಿ.)
ಗುರು 9 ನೇ ಮನೆಯಿಂದ 4 ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಾಹನವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಬುಧ ಸಂಯೋಗ (ಬುದ್ಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ) ಇದ್ದರೆ, ಯೋಗವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. (ಜಾತಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು; ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕವನ್ನು ನೋಡಿ.)