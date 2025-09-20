ನಾಳೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ಅಮಲ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಹರಿವು ಡಬಲ್, ಅದೃಷ್ಟ
Top 5 Luckiest Zodiac Sign On Sunday 21 September 2025 In Amla Yog ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ಭಾನುವಾರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಮಹಾಲಯಾ ಅಮಾವಾಸ್ಯಯೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಅಮಲ ಯೋಗವು ಇದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಪ್ರಣಯಭರಿತ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರು ನಾಳೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯೂ ಸಿಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆನಂದದಾಯಕ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವವರು ನಾಳೆ ತಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಾಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವನೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಸಹ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಾಳೆ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಬೆಂಬಲವು ಇಂದು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ, ನೀವು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ, ಭಾನುವಾರ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಮೂಲದಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರು ನಾಳೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.