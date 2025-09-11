ಶನಿ ಮಂಗಳನಿಂದ 5 ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ, ಭೂಮಿ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗ
ಶನಿ ಮಂಗಳನಿಂದ 5 ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ, ಭೂಮಿ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗShani Mangal Yoga: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ರಂದು, ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು 150 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ, ಭೂಮಿ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗ ಇದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಶನಿ ಮಂಗಳ
ಶನಿ ಮಂಗಳ ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಅಶುಭ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ 6 ಅಥವಾ 8 ನೇ ಮನೆಯ ಅಂತರವಿದ್ದಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಯುದ್ಧ, ಉನ್ಮಾದ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು, ಭೂಕಂಪಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಯ
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಆರು ಮನೆಗಳ ಯೋಗವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ವಿವಾಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಂಗಳವು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದಲೂ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹುರುಪು ದೂರವಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತು
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳ ಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳನ ನೋಟವು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.
ಯಶಸ್ಸು
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗುರು ಆದಾಯದ ಅಂಶದಲ್ಲಿವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.