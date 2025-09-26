ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ
sukra gochar will bring good luck get four rashi in life and love life ಶುಕ್ರನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಕ್ರಮಣವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 2025 ರಂದು ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವೇ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಪತ್ತು, ವೈಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶವು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಾದ ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಶುಕ್ರನ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂವಹನ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹವೂ ಆಗಿರುವ ಶುಕ್ರನು ಸಹ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ. ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವಿವಾಹವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.