numerology lucky radix numbers that bring beautiful wives to men ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸುಂದರ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರಂತೆ.
ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಬರುವ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ (ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ) ಅವರ ಸ್ವಭಾವ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗರು ಸುಂದರ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಅಂಕೆಗೆ ಇಳಿಸಿದರೆ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
* 10 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು → 1+0 = 1 (ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1)
* 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು → 2+9 = 11 → 1+1 = 2 (ರಾಡಿಕ್ಸ್ 2)
ಸುಂದರ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?
* ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗರು (1, 10, 19, 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು) ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
* ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 (ಜನನ 2, 11, 20, 29). ಅವರಿಗೆ ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸ್ವಭಾವವೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
* ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಇರುವವರು (3, 12, 21, 30 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು) ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
* ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 6 (6, 15, 24 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು). ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಸುಂದರ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
* 2, 3, 4 ಮತ್ತು 6 ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
* ಅವರು ನಂಬಿಕಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.
* ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹುಡುಗರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
* ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (2, 11, 20, 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು) ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
* ಅವರು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
* ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವು ನಂಬಿಕೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.