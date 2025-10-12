ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಚಲನೆ , ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ
shukra gochar 2025 venus transit in november luckiest zodiac signs ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರು ಐದು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಶುಕ್ರ ಚಲನೆ
ನವೆಂಬರ್ 2 – ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ತನ್ನದೇ ಆದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ.
ನವೆಂಬರ್ 26 – ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ.
ನವೆಂಬರ್ 7 – ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ.
ನವೆಂಬರ್ 13 - ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರುವಿನ ಪ್ರವೇಶ
ನವೆಂಬರ್ 29 - ಶುಕ್ರನು ಅನುರಾಧಾ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ
ವೃಷಭ
ಶುಕ್ರನು ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಹೊಸ ಗಳಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಪೌರತ್ವವೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ.
ಮಕರ
ಈ ಸಮಯ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಲಾಭಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಈ ಸಮಯ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.