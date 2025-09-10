ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹ ರಾಹು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ರಾಹು ತನ್ನ ಯೌವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದರ ಚಲನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅದರ ಪದವಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹವು 24 ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಅದನ್ನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಿಂದ ರಾಹು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಈ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ರಾಹು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಹಣ ಗಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಾರದು, ಆದರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ-ಗ್ಲಾಮರ್, ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಣವನ್ನೂ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಹೂಡಿಕೆಯು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.