ಈ 5 ದೈನಂದಿನ ಘಟನೆ ಅಶುಭವಂತೆ, ಈ ಶಕುನ ಅಪಶಕುನ
shakun apshakun these 5 everyday events are considered ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಶುಕನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ 5 ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನಗಳು ಇವು.
ಹಾಲಿನ ಅಶುಭ ಶಕುನ
ಹಾಲು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಾಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರ ಅಶುಭ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಕುನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಾಲು ಚೆಲ್ಲುವುದು ಭವಿಷ್ಯದ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ದುರದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನಗಳು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ನೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸೂಚಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಸಹ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಬಕೆಟ್ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಾಜು ಒಡೆಯುವುದು ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನ
ಶಕುನಗಳಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡಿ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ಸಹ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಜಿನ ವಸ್ತು ಒಡೆದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕು.
ಚಾಕುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಚಾಕು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೆಂಕಿಯ ಬಳಿ ಚಾಕುವನ್ನು ಇಡುವುದು ಸಹ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾಕುಗಳು ಮತ್ತು ಫೋರ್ಕ್ಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿಸಿ.
ಸೀನುವಿಕೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನ
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಾಗ ಸೀನುವುದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರು ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರದು, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರವೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು.