ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ 4 ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಭಾಗ್ಯ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಮಳೆ
diwali 2025 rare yoga lakshmi may bless shower dhan jyotish ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಬಹಳ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಶನಿ ವಕ್ರಿ ಯೋಗ
ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು, ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಶನಿಯು ವಕ್ರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವಿರಳವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಇದು ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗ
ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರು ದೇವರು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ:
ದೀಪಾವಳಿಗೆ 3 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ಬುಧನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ನೀಡುವ ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿಯಾದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಲಾತ್ಮಕ ಯೋಗ:
ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಕಲಾತ್ಮಕ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರ.
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರವು 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದೀಪಾವಳಿ ವೃಷಭ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.