ನವೆಂಬರ್ 28 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.20 ರಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ
saturn direct after 138 days four zodiac signs get money from 28 november ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. 138 ದಿನಗಳ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.20 ಕ್ಕೆ ಶನಿ ನೇರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಶನಿಯ ನೇರ ಚಲನೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ
ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಶನಿಯ ನೇರ ಚಲನೆಯು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಾರು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.