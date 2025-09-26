ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ, 5 ರಾಶಿಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಲ ಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭ
October 2025 Luckiest Zodiac Horoscope Aditya Mangal Yog ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ಶುಭವಾದ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಲ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ ಇದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೀರ್ಘ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು, ನೀವು ಭೂಮಿ, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ವಾರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಾಭದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಈಗ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು, ನೀವು ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಈ ತಿಂಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.