50 ವರ್ಷದ ನಂತರ ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಇದು ಅದೃಷ್ಟ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ. ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಒಪ್ಪಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದವರು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಳನೇ ಮನೆ ಮದುವೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಕಾನೂನು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ವಿವಾಹಿತ ಮೇಷ ರಾಶಿಯು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ಕುಟುಂಬ, ತಾಯಿ, ಮಾನಸಿಕ ತೃಪ್ತಿ, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೊಸ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.