ನಾಳೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು
October 11 tomorrow shani shukra samsaptak yoga zodiac sign will be lucky ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, 2025 ರಿಂದ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಂದು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಅವರು ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಬರಬಹುದು. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಇದು ಬಡ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು.