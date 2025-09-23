ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ದುರ್ಗೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ.. ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು!
navratri 2025 durga favourite rashi get blessings luck ಈ 5 ರಾಶಿಗಳನ್ನು ದುರ್ಗಾ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೆ, ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ!
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯು ತಾಯಿ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಗೌರಿಯ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯು ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಸಹಜ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದಲೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅವರು ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತರು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಶಕ್ತಿಯುತ, ಸಾಹಸಮಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕರು. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಅದೃಷ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಜನರು ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.