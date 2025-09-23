ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ಹಣವೋ ಹಣ
Mercury in Jupiter star, jackpot for this zodiac sign in October, money is money ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಲಿದ್ದು ಇದು 3 ರಾಶಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವರು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
- FB
- TW
- Linkdin
ಬುಧ
ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಮಾತಿನ ಮಾಧುರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಜನರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಬಹುದು. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.