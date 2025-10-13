ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಂಯೋಗ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ಪಕ್ಕಾ
moon kethu conjuction in leo 3 zodiac signs get luck ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2025 ರಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾದ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಕೇತುವಿನಂತಹ ನೆರಳು ಗ್ರಹವು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿದರೆ, ಅದು ಚಂದ್ರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಕೇತು ಕೂಡ ಇರುವಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಯೋಗವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ (ನಿಮ್ಮ 5ನೇ ಮನೆ) ಕೇತು ಸ್ಥಾನವು ಧೈರ್ಯ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರ ಸೇರಿದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಒಳಹರಿವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಲಾಟರಿಯಂತಹ ಅದೃಷ್ಟದ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವರಿಗೆ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರೇ, 3ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಕೇತುವಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಂತೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಜಾಕ್ಪಾಟ್ನಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ದಿನ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕೇತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಹಿಂದಿನ ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್ ಅದೃಷ್ಟ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.