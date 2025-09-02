- Home
ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಅವರ ಬದುಕು ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ.
ದಿಲೀಪ್ ಮತ್ತು ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನವು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ನಂತರ, ದಿಲೀಪ್ ನಟಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾಧವನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ, ಈ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಅವರ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಮದುವೆಗಾಗಿ ತನ್ನ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದ ಮಂಜು, ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬಲವಾಗಿದ್ದವು. ಮಂಜು ಅವರ ಈ ಪಯಣ ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿ ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಗಳಿಗೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯರ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ವಿಫಲವಾಗುವ ಯೋಗವಿತ್ತು. ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ದಿಲೀಪ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು.
ದಿಲೀಪ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ 2015 ರಲ್ಲಿ 'ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್' ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದರು.
ಇಂದು, 45 ವರ್ಷದ ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದ 'ಎಂಪುರಾನ್' ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದೆ.
ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಂಜು, ಸಾಧನೆಗೆ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.