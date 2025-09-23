ನಾಳೆ ಚಂದ್ರ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಈ 6 ರಾಶಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಭಾಗ್ಯ
kubera yoga financial boost for 6 zodiac signs ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಗಗಳು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಹಣ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಯೋಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಷೇರುಗಳು, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೂ ಸಂಬಂಧಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ-ಮಂಗಳ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಲಾಭದಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಚಂದ್ರ-ಮಂಗಳ ಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಷೇರು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳು ಬಲವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.