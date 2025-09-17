ದಶಾಂಕ ಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ, ಗುರು ಬುಧನಿಂದ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ
guru and budhan conjunction dashank yoga bring benefits for 3 zodiac signs ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದಶಾಂಕ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ.
ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧ
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ಚಕ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:53 ಕ್ಕೆ, ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧ 36 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ 36° ಡಿಗ್ರಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ದಶಾಂಗ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದಶಾಂಗ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬುಧನು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಶಾಂಗ ಯೋಗವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಒಳಹರಿವಿನಿಂದ ನೀವು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದಶಾಂಗ ಯೋಗವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.