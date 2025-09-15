ಬುಧ-ಶನಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರತಿಯುತಿ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ಅದೃಷ್ಟ
budh shani create pratiyuti yoga ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿ 180 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಪ್ರತಿಯುತಿ ಯೋಗ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ರಾಶಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿ
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳ ಸಂಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ, ಹಿಮ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಚಾರವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವಂತೆಯೇ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಯ ಪರಿಣಾಮವು ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ವಿರೋಧವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವೃದ್ಧರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ಬುಧ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೂ ಸಹ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ಬುಧ-ಶನಿ ವಿರೋಧದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಚಿತ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.