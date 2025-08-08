ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರವೇಶ – ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ
ಚಂದ್ರ ದೇವನು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಚಂದ್ರ ದೇವನು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದನು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.
ಚಂದ್ರ ದೇವ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ (ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ) ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಚಂದ್ರ ದೇವ ಈಗ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ರಾತ್ರಿ 7 8:10 ಕ್ಕೆ, ಚಂದ್ರ ದೇವ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2:10 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಚಂದ್ರ ದೇವ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:27 ರವರೆಗೆ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಚಂದ್ರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಜನರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವುದು ಸುಧಾರಿಸಿದರೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷವು ಇತರ ಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಚಂದ್ರದೇವನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಾಗಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರದೇವರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದಯೆ ತೋರಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂಟಿ ಜನರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಂದಿರುವವರು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ
ಮೇಷ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಸಂತೋಷದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.