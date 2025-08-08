ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಶನಿ–ಮಂಗಳ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ!
ಮಂಗಳನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶನಿಯು ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಮೇಷ:
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಆರನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನ ಮೇಲೆ ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಶತ್ರುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ರಹಸ್ಯ ಶತ್ರುಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ವಾಹನ ಅಪಘಾತಗಳ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಇವೆ.
ಮಿಥುನ:
ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯವರಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಅಪಘಾತದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಮೋಸಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಡಿ. ಯಾರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸಿಂಹ:
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಹಣ ಸಿಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಶತ್ರುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ನೀವು ರಹಸ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕನ್ಯಾ:
ಶನಿಯು ಮಂಗಳನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಾಹನ ಅಪಘಾತದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ನೀವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಅದು ಒಂದು, ಐದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ರಹಸ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಧನು:
ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಗೌಪ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಉತ್ತಮ.
ಕುಂಭ:
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅಶುಭ ಅಂಶವು ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಗಾತಿಯು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಇವೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಾಗಿ, ಆತುರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.