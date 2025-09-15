today september 15th horoscope ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ:
ಬಯಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. ಎರವಲು ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರಿ. ನೀವು ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ನಿಯಮಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಯತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ . ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸೋಂಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ಕೋರ್ಟು-ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯತ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಚಿಂತನೆಯು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಗ. ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಂತಹ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ:
ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವು ಹಠಾತ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಮನೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಜಗಳ ಅಥವಾ ವಾದ ಇರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಲಿವೆ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಾದಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಳರಾಗುತ್ತಾರೆ . ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತ್ವರಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಯಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಜ್ವರ ಮುಂತಾದ ಋತುಮಾನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಹೊರತಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಲಹೆ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.ನೌಕರರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ದಿನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಶ್ರಣವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಅಗತ್ಯ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ .
ಧನು ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಇದು ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಜನರು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ . ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ:
ಸಾಮಾಜಿಕ ಗಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ . ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.