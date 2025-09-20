ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತಂದ ದಸರಾ, ಬುಧ-ಗುರು ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಡಬಲ್, ಲಾಟರಿ
budh guru kendra drishti yog very profitable for these zodiac signs ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧ ಕೇಂದ್ರ ಮನೆಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ . ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಬುಧ-ಗುರು ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ, ಬರವಣಿಗೆ, ಭಾಷಣ ಅಥವಾ ಸಲಹಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿ ಜನರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಇದು ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಮಯ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.