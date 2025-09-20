- Home
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:14 ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಧನ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ
surya nakshatra parivartan on september 27 these are luckiest zodiac signs ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆ ಬದಲಾದಂತೆ, ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:14 ಕ್ಕೆ, ಅದು ಚಂದ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಹಸ್ತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ನೀವು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೂ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.