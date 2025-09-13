ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರೀ ಹಣ, ಬುಧನಿಂದ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
budh gochar 2025 huge money for these zodiac signs ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:22 ಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಬುಧ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ. ಅವು ತಿರುಗುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಅವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ತುಲಾ
ಬುಧನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಾಗಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಉಳಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ.. ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ.. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.