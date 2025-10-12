ಈ ರಾಶಿಗೆ ನಾಳೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ಮತ್ತು 14 ಸಂಪತ್ತಿನ ಭಾಗ್ಯ
ಈ ವರ್ಷದ ಅಹೋಯ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2025 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:24 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:09 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಅಷ್ಟಮಿ
ಈ ವರ್ಷದ ಅಹೋಯ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2025 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:24 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:09 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಸಂಜೆ 5:53 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7:08 ರವರೆಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಂದು ಅಹೋಯ್ ಅಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸೆಗಳು ಈ ದಿನ ಈಡೇರಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನವು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಗ್ರಹ ಜೋಡಣೆಗಳು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಹೋಯ್ ಅಷ್ಟಮಿಯು ಮಕ್ಕಳ ಜನನ, ಕುಟುಂಬ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ತೃಪ್ತಿಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದಂಪತಿಗಳು ಈ ದಿನದಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅಹೋಯ್ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.