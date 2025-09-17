ನವರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ
after navratri these 3 zodiac signs should be careful ನವರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ವಿಷಕಾರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ
ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ವಿಷಕಾರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹಠಾತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಎರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯು . ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನವರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ರಾಶಿಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಣ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಭಯ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಇರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ನೀವು ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಅಶುಭ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನವರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಕೆಲಸ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ, ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ಬೆದರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ನವರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಅಶುಭ ಘಟನೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಸಹ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನವು ಬಲವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.