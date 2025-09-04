ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೀಟಗಳು ಮುತ್ತುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೀಟ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಜಾವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಂದರೂ, ಮನೆಗೆ ತಂದ ತಕ್ಷಣ, ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಳಿದಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಕೀಟಗಳು ಸುಳಿದಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದಾದ ನಾಲ್ಕು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳು
ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ
ನೀವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಳಿದಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಬಯಸಿದರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 1-2 ಟೀ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕೀಟಗಳು ಸುಳಿದಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಜಾಲರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಸೇಬು ಅಥವಾ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ-ಈರುಳ್ಳಿಯಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಲೆ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಪ್ಪು ಕೀಟಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ
ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕೀಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಚಮಚ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಅರಿಶಿನದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳು ಕೀಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕತ್ತರಿಸಿ
ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ತುಂಡನ್ನು ಇರಿಸಿ. ನಿಂಬೆಯ ಹುಳಿ ವಾಸನೆಯು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.