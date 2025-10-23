Homemade Tea Masala Powder Recipe: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಮತ್ತು ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಸಾಲಾ ಚಹಾ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸಿ. ಏಲಕ್ಕಿ, ಸೋಂಪು, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಚಹಾ ಮಸಾಲಾವನ್ನು 4 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಸಾಲಾ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Homemade Tea Masala Powder Recipe: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅನುಭವ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಾದಾ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಸಾಲಾ ಚಹಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಮಸಾಲಾ ಚಹಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು. ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಸಾಲಾ ಚಹಾ ಪುಡಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಚಹಾ ಮಸಾಲಾಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
½ ಕಪ್ ಹಸಿರು ಏಲಕ್ಕಿ/ಸಣ್ಣ ಏಲಕ್ಕಿ
4-5 ಕಪ್ಪು ಏಲಕ್ಕಿ/ದೊಡ್ಡ ಏಲಕ್ಕಿ
2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಸೋಂಪು
2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಕರಿಮೆಣಸು
1 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಲವಂಗ
2 ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ (ತಲಾ 3 ಇಂಚು)
1 ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಒಣಶುಂಠಿ
1 ಜಾಯಿಕಾಯಿ
ರುಚಿಕರವಾದ ಮಸಾಲಾ ಟೀ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ರುಚಿಕರವಾದ ಮಸಾಲಾ ಟೀ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸಲು, ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ, ಸುವಾಸನೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಬೇಕು. ಮಸಾಲೆ ಹುರಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಜಾಯಿಕಾಯಿ, ಒಣಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಮೊಗ್ಗನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹುರಿಯಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹುರಿದರೆ ಅವುಗಳ ಸುವಾಸನೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ಚಹಾ ಮಸಾಲಾವನ್ನು ಸೋಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಕೆಲವರು ಚಹಾ ಮಸಾಲಾವನ್ನು ಜರಡಿ ಹಿಡಿದು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಾಲಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಚಹಾ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀವು ಚಹಾ ಮಸಾಲಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಸೋಸದ ಚಹಾ ಮಸಾಲಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೋಸಿದರೆ, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಚಹಾವನ್ನು ಸೋಸುವಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸೋಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಚಹಾ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
4 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು:
ಮಸಾಲಾ ಚಹಾವನ್ನು ಗಾಜಿನ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಇದನ್ನು 2 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಹಾ ಮಸಾಲಾವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಿ.